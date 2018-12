Malacologia, il 2018 è l’anno dei record: Oltre sessanta nuove specie descritte da Cossignani

CUPRA MARITTIMA – Tempo di bilanci anche per il Museo Malacologico di Cupra Marittima. In particolare la rivista promossa e sostenuta dal Museo “Malacologia mostra mondiale” del 2018 ha dato alla luce 148 pagine distribuite nei 4 numeri pubblicati: 63 sono state le nuove specie descritte e di queste 32 ad opera di Tiziano Cossignani, direttore del Museo. La prestigiosa struttura picena nel corso dell’anno si è arricchita di un nuovo spazio espositivo in acciaio di 150 metri quadrati, opera dell’ingegnere Antonio Palestini che ha ospitato la mostra permanente dedicata alle acquasantiere dal ‘600 ad oggi. Inoltre il Museo si è arricchito di tre importanti collezioni relative alle conchiglie della Somalia (Morandi di Firenze), alle conchiglie terrestri e dulciacquicole italiane (Simi di Tirrenia) e alle cipree (Saldarelli di Firenze) ed ha ricevuto una straordinaria donazione da parte del dottore Erminio Caprotti di Guanzate, si tratta di un prezioso volume, di grande formato e interamente illustrato, dell’800, dedicato alla campagna malacologica napoleonica in Egitto.

«Ciliegia sulla torta la descrizione di un nuovo bivalve del Vietnam da parte del direttore della stazione marittima di Nha Trang dr Thach – spiega il direttore Cossignani – che è stato dedicato al responsabile del Museo Marchigiano e che ha avuto assegnato il nome di “Vasticardium cossignanii” ». Intanto gli addetti ai lavori stanno già pensando alla mostra che sarà allestita a partire dal prossimo mese di giugno, dedicata ai bottoni in madreperla intitolata “Conchiglie e bottoni tra squali e dinosauri” dove, oltre ai bottoni, saranno riproposte le mascelle di oltre 100 squali provenienti da tutto il mondo. Intensa anche l’attività editoriale del Museo che sta predisponendo la stampa di due volumi: uno dedicato alle conchiglie terrestri e dulciacquicole italiane ed uno dedicato alle conchiglie del Madagascar.

Il Museo sarà aperto dal primo dell’anno fino al 6 gennaio, dalle 16 alle ore 18.30. Per informazioni contattare il numero 3473704310 o scrivere all’indirizzo email [email protected]