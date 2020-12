Il cuprense Loris Armandini si laurea in Economia. Congratulazioni al neo dottore

CUPRA MARITTIMA – Oggi Venerdì 11 Dicembre consegue la laurea in Economia il cuprense: il 29enne Loris Armandini. La sua tesi finale si intitola “L’INTERNAZIONALIZZAZIONE COME SCELTA STRATEGICA DELLE IMPRESE CALZATURIERE ITALIANE: IL CASO MARCHIGIANO”.

Dopo anni di studi, ottiene la nomina di Dottore in Economia e Commercio concludendo appunto il corso di Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia ‘’Giorgio Fuà’’ dell’Università Politecnica Delle Marche, nella sede di San Benedetto Del Tronto.

La cerimonia di proclamazione si svolgerà questo pomeriggio alle 17:15 in modalità telematica, tramite videoconferenza che sarà trasmessa in streaming su Facebook tramite l’evento in programma: https://www.facebook.com/events/661296507892825

Loris svolgerà la cerimonia di proclamazione privatamente nella sua residenza con i familiari per poi proseguire nel week-end per poi proseguire in compagnia di tutti gli amici durante il week-weekend.

Lui stesso ringrazia ‘’La pandemia e i mesi difficili che stiamo passando tutti noi mi hanno dato la forza di concludere questo percorso, che sicuramente proseguirà con la laurea magistrale, un ringraziamento a tutti per il supporto’’.