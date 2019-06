Da San Benedetto a Marina di Massignano in bicicletta. Partito l’iter per il percorso ciclabile

Venerdì 31 maggio, presso la sede della Regione Marche, si è tenuto l’incontro con tecnici, amministratori e funzionari regionali per definire le procedure preliminari per la realizzazione del lotto funzionale della “Ciclovia Turistica Adriatica” per quello che riguarda la parte Marche-Sud, da Marina di Massignano a San Benedetto del Tronto.

Già un mese fa i tecnici della Regione avevano richiesto ai singoli Comuni interessati le planimetrie per uno studio di fattibilità, dietro richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha finanziato l’opera.

Per il Comune di Massignano e di Cupra Marittima erano presenti i neo eletti Sindaci Romani e Piersimoni. Nel corso della riunione si è messo in evidenza il fatto che verrà data priorità ai tratti mancanti prima dell’adeguamento di quelli già attuati. Sarà quindi prima proseguito il percorso ciclopedonale verso nord da Cupra Marittima a Marina di Massignano incluso l’attraversamento del torrente Menocchia.

Successivamente saranno adeguati diversi tratti tra Grottammare e San Benedetto. Entro il 2020 dovrà essere realizzato lo studio di fattibilità e in seguito sarà avviata una gara internazionale per la realizzazione. I Sindaci Romani e Piersimoni esprimono piena soddisfazione per l’esito dell’incontro che porterà finalmente sviluppo, visibilità e rilancio turistico in una delle zone più belle e incontaminate della nostra costa.