Cupra, ventitre giovani neodiplomati come operatori socio sanitari

CUPRA MARITTIMA – Mercoledì e giovedì scorso si sono conclusi gli esami del Corso per operatori socio sanitari all’IPC ‘Nicola Ciccarelli’ di Cupra Marittima.

I 23 neodiplomati sono tutti ex studenti del corso quinquennale per i Servizi Socio Sanitari dello stesso istituto Ciccarelli, e hanno già conseguito la maturità negli Esami di Stato negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.

Avendo svolto, durante gli ultimi due anni scolastici e durante la scorsa estate, delle ore ulteriori su discipline di indirizzo medico-pratico, hanno potuto sostenere in questi giorni un secondo esame abilitante alla professione di operatore Socio Sanitario.

La dirigenza del Liceo Classico, da cui dipende l’IPC di Cupra, infatti, si era adoperata nei mesi scorsi, in collaborazione con la Regione Marche, ad istituire questo ulteriore corso professionalizzante. Gli insegnanti Nazzareno Tassotti e Ettore Fazzini si sono spesi alacremente per avviare e completare l’iter burocratico. Dopo la creazione di un pool di insegnanti del Corso, diretto da validi professionisti, e della Commissione d’esame, presieduta da Amadio Carlini, si è giunti finalmente, per la scuola e per gli studenti, a questo brillante traguardo.

Grande è stata la soddisfazione del Dirigente del Liceo Classico Maurilio Piergallini, che quest’anno è subentrato alla Dirigente Silvia Fazzini, e della Responsabile di plesso prof.ssa Emilia Canaletti.

La commissione d’esame era composta dal presidente Amadio Carlini e da Anna Mandolini, Cristina Brunetti, Simona Pezzuoli, Enrico Ceroni e Primo Ficcadenti.