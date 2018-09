Cupra per l’Ambiente va avanti. Nei ristoranti le family bags per portarsi a casa gli avanzi

CUPRA MARITTIMA – Il progetto “Cupra per l’ambiente”, iniziato in modo sperimentale a Cupra Marittima lo scorso Maggio da parte dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con Marche a Rifiuti Zero, mette insieme tante azioni virtuose per l’ambiente e si occupa anche della lotta allo spreco alimentare.

Grazie al contributo di Spinsanti packaging i ristoranti aderenti al progetto hanno a disposizione delle bellissime family bags con il logo del progetto “Cupra per l’ambiente”, da poter distribuire ai clienti che ne facciano richiesta, per portare a casa eventuali avanzi.

L’eleganza di queste scatole per il cibo è voluta, per sdoganare il messaggio che chiedere di portare a casa gli avanzi sia una richiesta di cui non bisogna assolutamente vergognarsi, ma anzi di come sia un atto di civiltà contro lo spreco alimentare. I ristoranti esporranno anche degli inviti a richiedere le family bags .

Un tempo questi contenitori venivano chiamati doggy bags-afferma l’assessore di Cupra Marittima che cura il progetto, dott.ssa Roberta Rossi -cioè borse per portare a casa gli avanzi per i cani; oggi con questo nome “family bags”, si vuole sottolineare che parliamo di cibo buono , pertanto dedicato alla famiglia e non certo da gettare nella pattumiera!