Cupra, dopo quattro anni il palazzo comunale torna a mostrarsi. “Emozionante rivederlo”

CUPRA MARITTIMA – “Emozionante rivedere la facciata del nostro palazzo municipale; ne godiamo per qualche giorno fin quando non tornerà di nuovo in fasce per i lavori di restauro. Inizia un nuovo percorso”. E con queste parole che il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni saluta lavvio dei lavori di messa in sicurezza del palazzo comunale. Dopo quattro anni prendono infatti il via i lavori sul palazzo comunale di Cupra Marittima. La sede del municipio, a causa degli effetti del sisma, è infatti completamente coperta a transennata dalla fine del 2016. Il sindaco Piersimoni nei giorni scorsi, ha firmato il contratto con la ditta che si occuperà dell’intervento. «C’è ottimismo – afferma – perché questa notizia arriva mentre il paese sta ripartendo. Cupra sta insomma per riprendersi questo palazzo storico dal momento che abbiamo firmato il contratto con la ditta che si occuperà dell’intervento, la Archeo & Restauri srl che si è aggiudicata l’appalto e che ci consentirà finalmente di mettere le mani sulla struttura restituendo il municipio dopo quattro anni. Sono contentissimo come cittadino cuprense». I lavori dureranno 540 giorni e il progetto strutturale è stato fatto dall’ingegner Mario D’Emidio mentre la parte architettonica dall’architetto Luca Vagnoni. L’ufficio ricostruzione della Regione Marche aveva riconosciuto circa 992mila euro per il recupero dell’edificio e il ribasso della ditta aggiudicatrice ha portato ad un risparmio del 28 per cento.