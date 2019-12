Borracce al posto delle bottigliette. Le scuole di Cupra e Ripatransone sempre più “plastic-free”

CUPRA MARITTIMA – Ridurre la produzione dei rifiuti e in particolare l’utilizzo della plastica monouso, nel segno della sostenibilità ambientale. È questo lo scopo dell’iniziativa che si è svolta con successo questa mattina presso l’ISC di Cupra Marittima e Ripatransone, dove Legambiente Marche ha consegnato agli studenti 230 borracce colorate in acciaio inox targate Ecoland per promuovere l’utilizzo di contenitori alternativi alla bottiglietta di plastica usa e getta e una scuola sempre più amica dell’ambiente.

L’idea di acquistare le borracce per tutti gli studenti nasce dal baby sindaco Marco Carboni e della sua baby Giunta che quest’estate, durante la sagra della Scottona, hanno organizzato una raccolta fondi proprio per sostenere le spese scolastiche più “green”, all’insegna della riduzione dei rifiuti. «Il 2019 è stato un anno importante per la difesa e il rispetto dell’ambiente – ha commentato Marco Carboni, baby Sindaco della scuola – e ci siamo resi conto che non tutti, purtroppo, sono ancora consapevoli delle proprie azioni. Per questo, assieme alla mia Giunta, abbiamo deciso di fare qualcosa di tangibile: abbiamo pensato al nostro mare, a quanto sia pieno di plastica e a cosa potevamo fare per risolvere questo problema. Da qui nasce l’idea della raccolta fondi per acquistare le borracce per la scuola. Ringrazio il Comune, Ecoland, Paolo D’Erasmo, Legambiente, la Dirigente Scolastica e mio padre che ci hanno aiutato a realizzarla». Un’iniziativa in sintonia con la tendenza globale, sempre più diffusa, che punta a salvare il Pianeta e a combattere i cambiamenti climatici in corso, che minacciano tutti a partire dalle zone e dalle popolazioni del Pianeta più vulnerabili.

«Si inizia dai più piccoli per diffondere a tutti il rispetto e l’importanza di salvaguardare il nostro Pianeta. – ha dichiarato Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche – L’utilizzo delle borracce, riempite a casa, a scuola o alle fonti di alta qualità nella propria città, sono una buona pratica che permette la riduzione dei rifiuti e la diminuzione del consumo di acqua in bottiglia di plastica. Questa bellissima iniziativa dimostra che, con un piccolo investimento alla portata di tutti, possiamo davvero dare il nostro contributo alla tutela dell’ambiente e della nostra salute.». Le bottiglie usa e getta infatti, se non smaltite correttamente, possono avere un costo elevato per l’ambiente, come dimostra il marine litter, la seconda emergenza ambientale globale dopo i cambiamenti climatici. «Le statistiche parlano chiaro: se andiamo avanti così, nel 2050 nel nostro mare ci saranno più oggetti di plastica che pesci. – – hanno aggiunto Gianpio Iobbi e Simone Romandini, ideatori della borraccia Ecoland – Per questo abbiamo deciso di realizzare questa borraccia ecologica, che oggi siamo fieri di consegnare in questa scuola. Ringraziamo il Comune, la Dirigente scolastica, il Sindaco e il Consiglio Comunale dei ragazzi per averci coinvolto in questo bellissimo progetto.». La borraccia Ecoland consegnata agli studenti presenta il simbolo del battito cardiaco e lo slogan “There is no planet b” per ricordare a tutti che questo è l’unico Pianeta che abbiamo e che dobbiamo prendercene cura.

«La lodevole iniziativa del baby Sindaco Marco Carboni e del CCR di Ripatransone si inserisce in un progetto di Rete Green nazionale di cui l’ISC di Cupra Marittima e Ripatransone rappresenta l’istituto capofila per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo – ha aggiunto Gaia Gentili, Dirigente Scolastica dell’Istituto – L’iniziativa è nata dall’interesse dei giovani studenti per la tutela dell’ambiente, così com’è nata la Rete Green Nazionale grazie all’entusiasmo con cui i ragazzi hanno aderito alle iniziative dei Fridays for future. I nostri giovani hanno perfettamente compreso che tutte le iniziative a favore dell’emergenza ambientale devono vederli come protagonisti più che destinatari.». L’iniziativa ha ricevuto il plauso anche del Sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi: «Siamo estremamente orgogliosi per la sensibilità dimostrata dai nostri ragazzi, ringrazio dunque il Baby Sindaco Marco Carboni per aver promosso tale iniziativa. L’adozione di buone pratiche ambientali sin dall’adolescenza ha un impatto positivo di lungo periodo sulla nostra comunità. Crediamo molto nell’efficacia delle azioni condotte dal nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi, scuola di civismo e di impegno per i giovanissimi ripani che hanno così un’occasione importante per assumere il ruolo di interpreti di una visione di futuro a cui noi adulti, prima ancora che amministratori, dobbiamo prestare attenzione e sostegno.».

Hanno partecipato: Alessandro Lucciarini De Vincenzi, sindaco del Comune di Ripatransone; Stefania Bruni, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune; Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche; Gaia Gentili, dirigente scolastica dell'ISC di Cupra Marittima e Ripatransone; Gianpio Iobbi e Simone Romandini, ideatori della borraccia Ecoland.