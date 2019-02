CUPRA MARITTIMA – “Noi quelle barriere non le vogliamo” Nasce anche a Cupra Marittima un Comitato ‘No al muro, sì al mare’ , il primo del sud delle Marche.

I cittadini si mobilitano per chiedere a Rfi soluzioni alternative per contrastare il rumore del passaggio dei treni. Al via una raccolta di firme e una petizione online. Nel Comitato anche i cuprensi che vivono a Londra.