A Cupra l’info day sulla longevità attiva

CUPRA MARITTIMA – Venerdì 9 marzo presso la sala adiacente la stazione ferroviaria di Cupra Marittima, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si svolgerà dalle ore 9.30 alle 12.00 il I° “Info Day Longevità Attiva”. Tale progetto portato avanti ormai da alcuni anni da Gabriella e suo figlio Matteo, titolari e gestori dell’Agriturismo “La Castelletta” rientra nell’ambito del “Progetto Misura 16.1. PSR 2014-2020 della Regione Marche.

Attualmente si compone di attività laboratoriali in ambito rurale, percorsi di conoscenze e innovazione rivolti a persone over 65 e a riposo dal lavoro, ma l’obiettivo è quello di aumentare la multifunzionalità dell’azienda in modo da offrire alla collettività un servizio di co-housing temporaneo rivolto a persone anziane, fragili o con lievi disabilità sia fisiche che cognitive.

Interverranno durante la mattinata la Dott.ssa Roberta Rossi (assessore alle politiche ambientali e sanitarie Comune di Cupra Marittima), la Dott.ssa Emanuela Storani (Psicologa e Counselor della riabilitazione e dell’ Orientamento), la Dott.ssa Cristina Gagliardi (Dirigente Ricercatore I.N.R.C.A.), il Dott. Matteo Galieni (Coordinatore progetto Long. Attiva), il Dott. Roberto Massi (Fisioterapista e osteopata) e la Sig.ra Simonetta Talamonti (Educatrice esperta in teatro-terapia e tecniche del riciclo). Seguirà aperitivo offerto a tutti i partecipanti.