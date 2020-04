Coronavirus, Gruppo Gabrielli dona al Banco Alimentare gift cards per un valore totale di 30 mila euro

ASCOLI PICENO – Il Gruppo Gabrielli ha completato la fase di consegna delle gift cards alle sedi del Banco Alimentare nelle Marche, in Umbria e in Abruzzo e Molise.

“Siamo felici – ha dichiarato il vicepresidente del Gruppo Gabrielli, Barbara Gabrielli – di aver realizzato questa iniziativa che punta ad un aiuto mirato ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Voglio ringraziare le sedi regionali del Banco Alimentare per il sostegno dato e per aver messo a disposizione le strutture ed i volontari allo scopo di garantire la consegna immediata delle gift cards”.

In anticipo rispetto a quanto programmato, infatti, sono state consegnate due tranche da 15.000 euro ciascuna sotto forma di 100 gift card alla settimana, per un valore totale complessivo di 30.000 euro.