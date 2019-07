Barriere anti-rumore, dura presa di posizione di Forza Italia. Cangini: “No categorico”

“No categorico alle impattanti barriere antirumore lungo il tracciato ferroviario marchigiano”. La dura presa di posizione arriva da Forza Itala per voce del senatore Andrea Cangini. “Mi unisco alla protesta dei sindaci che sono in prima linea per impedire la realizzazione delle barriere fonoassorbenti volute da Rfi. Un progetto datato e costosissimo che sarebbe null’altro che un mostro paesaggistico, uno sfregio irreparabile alle Marche”.

Nel frattempo si è tenuto un faccia a faccia tra sindaci, Anci, Regione e Ministero delle Infrastrutture. “Priorità assoluta, la concertazione tra le parti per la riduzione, sì, dell’impatto acustico ma anche e soprattutto per la tutela e il rispetto dei territori. Si sospenda dunque, immediatamente, l’iter progettuale e si guardi al futuro: indire, come ho già proposto i primi di marzo, una conferenza dei servizi per valutare la possibilità di arretrare il tracciato ferroviario”.

Conclude Cangini: “Pensare in grande per evitare qualsiasi scempio sui territori e, anzi, rilanciarvi modelli di sviluppo all’avanguardia, riqualificarne le litoranee e favorirne il rilancio economico con enormi vantaggi per l’intero tessuto produttivo e ricettivo”.