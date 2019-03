Assunzioni nel Piceno, a febbraio picco per cuochi e camerieri

ASCOLI PICENO – La Cna di Ascoli Piceno, grazie all’elaborazione dei dati di Unioncamere fatta dal Centro studi della Cna regionale delle Marche, ha presentato un rapporto dettagliato sullo stato della provincia in termini di neo-assunzioni nel mese di febbraio e un altro sulle prospettive per il periodo febbraio-aprile.

Il dato delle previsioni per febbraio 2019 è in calo sia rispetto alle previsioni del mese precedente (erano 1410) sia rispetto alle previsioni dello stesso mese dell’anno prima (erano 1130). Calo è dovuto sia alle minori previsioni nel settore costruzioni dove il tasso di entrata è pari a 3,3%; era il 3,6 a gennaio e il 4,3 nel febbraio 2018) sia soprattutto ai servizi in complesso dove il tasso di entrata è 2,6% (era 3,8% a gennaio e 3,1% a febbraio 2018).

Ma nei prossimi mesi le previsioni di entrate di lavoratori sono in costante crescita e mostrano anche che le entrate di marzo e aprile sono attese superiori – anche se di poco – a quelle previste negli stessi mesi del 2018. La crescita si concentra nei servizi e in particolare nei servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici dove si prevede passare dalle 130 unità di febbraio alle 220 di marzo e alle 390 di aprile. E’ importante, tuttavia, sottolineare che sono attese in crescita, modesta ma sistematica, anche le entrate di lavoratori nell’industria manifatturiera e nelle public utilities (da 310 di febbraio a 340 di aprile). Non così lusinghiere, invece, sono le attese per il settore costruzioni dove le entrate sono previste stazionarie sul valore di 120 unità sia a marzo che ad aprile.

Delle mille assunzioni di lavoratori di febbraio nella provincia, il numero maggiore è quello dei cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici con 130 unità in entrata, la maggior parte di quali (quasi il 60%) di età inferiore ai trent’anni (tavola 3 del file tavole statistiche). Al secondo posto per numero di assunzioni previste vengono gli operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici con 80 unità. Poi il personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone con 70 unità. Quindi commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all’ingrosso e tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione, in ambedue i casi con 60 unità in entrata.

Sempre dai dati Unioncamere, elaborati per la Cna di Ascoli dal Centro studi della Cna regionale, quasi un quarto delle imprese alla ricerca di personale segnala di avere avuto e di continuare ad avere difficoltà nel trovare figure professionali idonee. Per la precisione si stratta del 14,2 per cento delle imprese. Al primo posto, in questa classifica di “difficoltà ad assumere”, i tecnici informatici, ingegneristici e specializzati nella produzione. Per loro, tra febbraio e aprile 2019, è previsto che più della metà delle imprese che li cercano (il 50,4%) avrà difficoltà nel reperirli sul mercato del lavoro. Seguono, sempre in questa classifica, i tecnici di vendita e marketing (44,1% le imprese che non li trovano o hanno difficoltà a farlo); cuochi e camerieri (38,3%).