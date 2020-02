“Tre anni dalle 3.36”. Le ferite del sisma nel libro di Luisa Urbani. Presentazione a Palazzo Piacentini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 28 febbraio 2020, alle ore 18:00, Luisa Urbani presenterà il suo libro “3 anni dalle 3.36. La

vita delle Marche dopo il sisma: i problemi della ricostruzione e le storie della rinascita”. L’evento si terrà a Palazzo Piacentini (via Gioacchino Rossini 14, San Benedetto del Tronto).

Saranno presenti il sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci, e altre autorità locali. Il libro, aperto dalla prefazione del Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, intende far conoscere, attraverso il racconto di chi ha vissuto il dramma del terremoto del 2016 e la presentazione di dati e fatti salienti di cronaca, quanto le Marche siano state ferite dal sisma.

“Questo non è – si legge nell’introduzione del libro – un testo nato per essere avvincente, accattivante, strappalacrime o creare compassione nell’animo di chi lo legge. È un lavoro che vuole informare, che vuole risvegliare le coscienze e dire a tutti che ci sono persone che tra le dolci e verdi colline marchigiane pian piano stanno morendo. Non solo metaforicamente. I morti non sono solo

la tragica conseguenza di guerre lontane da noi. I morti si hanno anche a due passi da casa nostra: nella nostra regione. Le Marche stanno affrontando una fase post-terremoto piuttosto critica e gravosa, perché, come ha più volte ricordato il presidente della Regione Luca Ceriscioli, «le attività di emergenza non sono finite. Avere 29mila persone senza una casa è difficile definirlo stato di normalità»”.

L’incontro sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a favore della comunità di Arquata del Tronto