San Benedetto, il senatore Vescovi ha presentato il suo libro sui segreti per vivere meglio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – il Senatore Manuel Vescovi ha presentato, in un evento organizzato dalla Lega Salvini Premier della provincia di Ascoli Piceno, il suo ultimo libro ‘Osa 8 segreti per ricordarsi di vivere’.

L’evento, tenutosi al ‘Caffè Moretti’ di San Benedetto del Tronto ha visto il locale gremito di persone. Sono intervenuti Andrea Maria Antonini, Commissario Provinciale Lega Ascoli Piceno e Responsabile Regionale Enti Locali e Laura Gorini, coordinatrice cittadina Lega di San Benedetto del Tronto. Ha moderato l’incontro con l’autore Riccardo Gagliardi, Presidente del Consiglio Comunale di Monsampolo, coordinatore Lega Valtronto e responsabile Accademia Federale Lega Regione Marche.

Il Senatore Manuel Vescovi ha ringraziato la bellissima città di San Benedetto del Tronto per l’ospitalità, e ha svelato alcuni dei segreti per vivere al meglio: fai ciò che ami, devi avere sempre fame, e cosa dall’autore reputata per lui la più difficile, l’autodisciplina. La sua prossima opera, già in cantiere, parlerà degli ‘Stati Uniti d’Italia’. Il Senatore Vescovi, responsabile dell’Accademia Federale Lega, sarà a Castelfidardo domenica 1 marzo per l’ultimo appuntamento dell’Accademia Marche.