Sabato mattina al circolo “Mare Bunazze” la presentazione del libro sulla tragedia del Moby Prince

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 22 giugno alle ore 10:30, presso il circolo “Mare bunazze” di San Benedetto del Tronto, nei pressi dell’ ex Galoppatoio, sarà presentato il libro “Il caso Moby Prince, la strage impunita”.

Francesco Sanna e Gabriele Bardazza in questo libro, ricostruiscono ciò che avvenne 28 anni fa, il 10 aprile 1991, a poche miglia dal porto di Livorno, quando un traghetto passeggeri, il Moby Prince, speronò la petroliera Agip Abruzzo della compagnia statale Snam ferma all’ancora. La collisione scatenò un incendio in cui morirono 140 persone. Fu la più grande tragedia della marineria civile italiana dal dopoguerra, dove la principale indagata per anni restò la nebbia e non ci fu soccorso per quelle 140 persone perché fu stabilito che morirono tutte dopo pochi minuti dalla collisione. Caso chiuso.

Questo libro è la storia di un riscatto, dove con documenti e testimonianze viene ricostruito ciò che avvenne quella notte. Un ennesimo giallo italiano, arrivato, forse, ad un punto di svolta grazie al lavoro della commissione d’inchiesta che nel 2017 ha rivelato importanti particolari sulle cause del disastro.

Alla presentazione saranno presenti anche gli scrittori, Sanna e Bardazza, nonché Loris Rispoli, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime del Moby Prince, che ha fatto di questa battaglia il suo scopo di vita.