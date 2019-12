Sabato c’è la premiazione del concorso nazionale “Scrivere per la musica”

CASTORANO – Sabato 28 dicembre si terrà la Cerimonia di Premiazione del Festival Nazionale “Scrivere per la Musica”. L’appuntamento conclusivo si svolgerà al Teatro Parrocchiale di Castorano (via Roma) dalle ore 18, Sono salite a 250 le poesie giunte quest’anno da tutta Italia e, come sempre, la vincitrice verrà trasformata in un testo musicale.

A Castorano, quando si parla di cultura, non si prescinde mai dalla collaborazione con le scuole e per questo è stato ideato “Scrivere per la Musica Lab”: un ciclo di 3 incontri che si sono svolti a dicembre, nella scuola primaria “G. Leopardi” per coinvolgere attivamente le nuove generazioni.

Alcune poesie composte dagli alunni, in uno dei laboratori, verranno interpretate dagli autori, nel corso della cerimonia di premiazione del Concorso di Poesia, che sarà diretta da Luca Sestili. Il Festival Nazionale “Scrivere per la Musica” beneficia del contributo fondamentale della Camera di Commercio delle Marche e della CNA di Ascoli Piceno.

Sabato 28, sempre al Teatro Parrocchiale, alle ore 16:30, si terrà il convegno “Versi da bere e… note di sapore!” a cura della CNA di Ascoli Piceno. Interverranno: il Sindaco Graziano Fanesi; Luigi Passaretti e Francesco Balloni, reciprocamente presidente e direttore della Cna di Ascoli Piceno; Gino Sabatini presidente Camera di Commercio delle Marche, Ugo Pazzi presidente Slow Food Marche, Massimo Capriotti, direttore territoriale Uni.co; Francesca Petrini, presidente CNA agroalimentare Marche: Gabriele Rotini, responsabile Cna agroalimentare.