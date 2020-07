Riccardo Cucchi in Palazzina: “Non credete a chi vi dice che non ha una squadra del cuore. Ogni giornalista ce l’ha”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il radiocronista Riccardo Cucchi, voce inconfondibile di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ ha presentato alla Palazzina Azzurra ‘La partita del secolo’. Il libro racconta la semifinale dei Mondiali di calcio fra Italia e Germania giocatasi il 17 giugno 1970 a Città del Messico. Lo ha fatto alla Palazzina Azzurra nel corso di una serata moderata dal suo collega Remo Croci. “Non si può diventare giornalisti se prima non si passa per le Curve – spiega Cucchi -, io infatti ero un curvaiolo e andavo nella Nord a vedere la Lazio. L’emozione più grande è stato quando mi sono trovato solo a commentare la gara Perugia-Juventus, dato che tutte le altre erano terminate, e poter gridare Lazio Campione d’Italia. Era il mio sogno”. Il telecronista spiega che il calcio è come la vita, e ha un pensiero per i colleghi che lo hanno formato: “Il calcio è vicino, è la nostra vita, perché se non c’è il riscatto, se non c’è il desiderio, se non c’è l’energia mentale più che fisica per poter risorgere, di rimontare una situazione di difficoltà non si può raggiungere l’obiettivo prefissato. Io ho studiato mi sono laureato alla Sapienza di Roma, ho preparato questo mestiere grazie alla preparazione che alla Rai ci ha dato. Se io ho imparato a stare al mondo è stato grazie all’insegnamento di colleghi come Ciotti, Moretti, Provenzali. Loro mi hanno insegnato a vivere, ad avere la capacità di capire quando è il momento di fare le cose, di stare al tuo posto, di cogliere gli insegnamenti e le parole”.

“Ho pensato di fare il giornalista da sempre – spiega Cucchi, non c’è stato un momento preciso che ho detto farò il giornalista. Ricordo però un episodio in particolare: nel 1974 ero nella curva della Lazio, ed ascoltando la radiocronaca sognavo di commentare anche io, un giorno, da giornalista lo Scudetto della Lazio, e nel 2001 ho realizzato il mio sogno. E vi faccio una confidenza: non credete a chi vi dice che non tifa per nessuna squadra, ogni giornalista sportivo ha la sua squadra del cuore, ma essendo professionisti dobbiamo essere in grado di trasmettere emozioni ai tifosi di qualsiasi squadra”.

Cucchi conclude con un’importante lezione di vita per i giornalisti: “La cosa fondamentale che ho imparato è il rispetto per i colleghi: la competizione c’è nel nostro lavoro, ed è giusto che ci sia, ma l’importante è che questa competizione sia incorniciata nell’ambito di una stima reciproca, perché se riuscirete a stimarvi tra di voi riuscirete a rispettare coloro che vi ascolteranno: il rispetto nei confronti degli ascoltatori, dei telespettatori e dei lettori è la prima regola di chi fa questo mestiere”. L’evento fa parte della rassegna ‘Incontri con l’autore’ ed è organizzato dalla libreria ‘Libri ed eventi’ e dall’associazione ‘I luoghi della scrittura’ con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e della Regione Marche.