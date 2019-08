Pienone all’asilo Merlini per Cristiano Militello. “Appena arrivato mi hanno scambiato per Staffelli”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il giardino dell’Asilo Merlini ha fatto fatica a contenere tutte le persone che ieri sera hanno trascorso una serata di divertimento con Cristiano Militello che presentava il libro ‘Cartelli d’Italia’.

Oltre cinquanta le copie vendute in serata, e il ricavato sarà devoluto, come spiega il comico pisano, all’associazione ‘TOG – Together To Go Onlus’, che si occupa di bambini colpiti da patologie neurologiche complesse.

“Sono arrivato a San Benedetto del Tronto questa sera verso le 19 – racconta divertito Militello – e appena ho chiuso la macchina, il primo omino che mi ha visto passare mi ha detto ‘Oh va un po’ chi c’è ciao Staffelli’ e io ho detto cominciano benissimo. Un posto in cui vengo sempre volentieri San Benedetto del Tronto, ed ho avuto un benvenuto così”.

Militello parla anche di un simpatico aneddotto accaduto ad Ascoli Piceno: “Per citare un posto a voi caro, Ascoli Piceno, so che tra voi e loro c’è proprio un rapporto buono, d’amore, di gemellaggio. Mi trovai tempo fa ad andare ad Ascoli Piceno con un cameraman nuovo, che pensava mi accordassi per gli sketch dei saluti, e gli mostrai che invece è tutto spontaneo. Parcheggiamo ed entriamo nella piazza principale di Ascoli, la prima che trovo ci ho fatto tutta la puntata, parlava tutta velocissima, citava tutti i Santi, mi dava le botte, e appena finita la ripresa questo ragazzo mi disse ‘No, io non ci credo, tre hai beccato priprio la matta di Ascoli’. Io sono convinto oramai che non sono io che trovo loro, ma sono loro che loro trovano me”.

Cristiano Militello mostra poi alcune foto che sono anche nel libro, e per concludere ha regalato ai presenti due video di circa tre minuti ciascuno, con i famosi saluti a Greggio, la Hunziker, e Iachetti. Prima di dedicarsi ad autografi, selfie e foto, il comico televisivo e radiofonico conclude con un “Viva San Benedetto, spero di tornarci presto”.

L’evento è organizzato dall’associazione ‘I Luoghi della Scrittura’, dalla libreria ‘La Bibliofila’ con il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Ha conversa con lo scrittore Christina Assouad. “Che serata ieri sera Con Cristiano Militello – dice soddisfatto Mimmo Minuto -, evento organizzato dal 30 aprile e presentato al Salone del Libro di Torino. Giardino Merlini esaurito, altra scommessa vinta e grazie al Presidente Alberto De Angelis, nonostante altre iniziative. Risate per tutta la durata dell’incontro che hanno dato un significato a questa XXXVIII edizione sempre partecipata ed in assoluta la più variegata e seguita. Grazie ai turisti, tanti, che ci hanno seguito in questa galoppata e grazie ai tanti frequentatori serali, ripetitivi e non stanchi ma anzi vogliosi di altri eventi. E non è finita. Oltre agli ultimi incontri, a partire da questa sera con Annalisa Frontalini e fino al Direttore Andrea Biavardi, che sono tutti da seguire ci sarà un’escursione alla Fortezza di Acquaviva che il Comune ha messo a disposizione di Francesco Guccini lunedi 26 e le prenotazioni sono tantissime”.