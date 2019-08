Palazzina piena per il libro di Remo Croci: “Questa città merita di tornare all’antico splendore”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Remo Croci ha presentato in una gremita Palazzina Azzurra il suo ultimo libro, dal titolo ‘Femmina’, sulla cui copertina risalta una foto di Rita Bruni.

“Per me è stato un grande onore essere ospite alla Palazzina Azzurra, che è uno dei simboli della nostra città, per raccontare San Benedetto attraverso il terzo noir della serie – racconta soddisfatto il giornalista Remo Croci -. Sono contento del numeroso pubblico, e ringrazio l’amministrazione per aver scelto di presentare ‘Femmina’ alla Palazzina. Spero di avere altre possibilità per promuovere la città in ogni dove, proprio perché merita e merita anche di tornare agli antichi splendori e quest’amministrazione sta lavorando per raggiungere quell’obiettivo”.

“Lo scorso anno Remo croci mi invitò ad una delle puntate del ‘Caffè del Marinaio’ – spiega l’autrice della copertina Rita Bruni -. Non ci conoscevamo di persona, ma io in quell’occasione non sono potuta andare. A Pasqua mi ha contattata e mi ha chiesto di incontrarci per parlare della mostra fotografica che avevo allestito insieme ad Andrea Rosati. Quando ho visto questa immagine stampata in cartolina ho pensato che sarebbe stato molto bello vederlo sulla copertina di qualche libro, e così il mio sogno è diventato realtà, grazie a Remo Croci che mi ha dato questa opportunità. In uno dei suoi libri è stato citato anche mio padre e la sua edicola in una via storica di San Benedetto del Tronto, che è la città in cui sono nata e vissuta, e a cui sono molto affezionata”.

Il Sindaco Pasqualino Piunti spende belle parole per il giornalista: “Una bella serata alla Palazzina con la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Remo Croci, dove traspare questo amore per San Benedetto del Tronto come in tutte le sue storie precedenti. Noi non possiamo che essere soddisfatti, perchè abbiamo un ambasciatore che non soltanto dallo schermo televisivo, ma anche dalle pagine dei libri porta avanti la città di San Benedetto del Tronto”. Presenti anche l’Assessore alla cultura Annalisa Ruggieri, l’Assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni e il Consigliere Emidio Del Zompo.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione ‘I Luoghi della Scrittura’, dalla libreria ‘La Bibliofila’ con il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Ha conversato con l’autore Fiammetta Ferzi.