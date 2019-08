Marta Perego celebra le donne del cinema al Circolo Nautico: “Bellissima location”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La giornalista Marta Perego ha presentato il suo ultimo libro ‘Le grandi donne del cinema’ nella suggestiva terrazza del Circolo Nautico di San Benedetto del Tronto. Ha conversato con l’autrice Sabrina Galli. L’evento è stato organizzato dall’associazione ‘I Luoghi della Scrittura’, dalla libreria ‘La Bibliofila’ con il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche.

“Quella del Circolo Nautico è una delle location più belle che mi siano capitate – racconta entusiasta Marta Perego -, non lo dico per piaggeria, ma con sincerità. So che Mimmo Minuto da tanti anni porta in questo posto gli scrittori, e con la moglie Elvira ha una libreria molto conosciuta a San Benedetto del Tronto. I librai sono importantissimi nel raccontare i libri e farli arrivare alla gente e ai lettori”.

La Perego racconta le storie di trenta donne del cinema indimenticabili, mettendo in luce gli snodi più significativi e i retroscena meno noti della loro carriera. “C’erano tante persone interessate alle vite delle attrici di ieri e di oggi – commenta la scrittrice a presentazione avvenuta – e su come la vita di una star possa in qualche modo trovare connessioni con le vite di tutti, guerriere e guerrieri non dei cinecomic, ma delle bollette. Tante persone attente, quel silenzio presente che ti fa percepire che quello che racconti può essere importante per qualcuno, anche solo per conoscere cose che non si sapevano prima. Incuriosirsi, appassionarsi, magari accendere la voglia di vedere quel film che avremmo tanto voluto vedere e poi ci siamo dimenticati. Ecco, serate così, mi rendono felice”.