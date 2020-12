L’Ecomuseo della Valle dell’Aso partner a Bologna di “Ricominciare con Voi”, il docufilm su Ricky Portera

L’Ecomuseo della Valle dell’Aso, insieme alla Società Unifrutti, è partner dell’evento “Ricominciare con voi”: docufilm concerto online di Ricky Portera direttamente dalla Casa di Lucio Dalla, in via D’Azeglio, 15 a Bologna. L’evento è una produzione Black and White Radio ed andrà in diffusione web, lunedì 21 dicembre alle ore 21.30, sui canali social dei comuni aderenti all’Ecomuseo, sul sito e canali social della radio (www.blackandwhiteradio.it, sulla pagina Facebook o scaricando gratuitamente l’App della radio da Google Play e Google Store) nonchè sulle piattaforme Mixcloud e Soundcloud. Durante il concerto docufilm, verrà trasmesso il video promozionale dell’Ecomuseo della Valle dell’Aso, realizzato da TurisMarche nell’ambito del progetto N.E.P.I. (Nutrire l’Essere con il Piacere delle Idee), cofinanziato dalla Regione Marche ed il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il video – presentato in conferenza stampa lo scorso febbraio poco prima del lockdown nazionale – è custode di suggestive immagini, suoni ed emozioni, identitari degli undici Comuni associati della Valle dell’Aso, sia della sponda fermana che ascolana. Altidona, Campofilone, Carassai, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Moresco, Ortezzano, Pedaso e Petritoli, questi i Comuni protagonisti del video ed attualmente associati all’Ecomuseo della Valle dell’Aso, istituita ufficialmente nel 2016, dopo un lavoro di progettualità di rete tra Comuni, iniziato nel 2011 partendo dall’allora unica realtà associativa tra comuni presente sul territorio ovvero l’Unione Comuni Valdaso. L’attività dell’Ecomuseo si basa sul principio etico della tutela, valorizzazione e promozione del territorio e delle sue risorse. Risorse legate al patrimonio identitario artistico, culturale, eno-gastronomico e tradizionale di ogni singolo Comune che, nel principio del fare rete, diventa bellezza dell’insieme e ricchezza del patrimonio umano che abita il territorio stesso. Nasce da qui, la progettualità dell’Ecomuseo, fatta di iniziative di natura culturale e sociale, sul e per, il territorio, rese concrete dalla comunità stessa fatta di giovani, meno giovani, Enti pubblici e privati, Istituti di Istruzione, Proloco ed associazioni di volontariato che – in rete – si impegnano nella promozione del territorio, sia sociale che culturale. Tra le ultime iniziative in ordine cronologico dell’Ecomuseo, la promozione dell’eno-gastronomia e del turismo sostenibile in Valdaso, grazie all’adesione a bandi regionali e nazionali, che hanno permesso la realizzazione di progetti quali ad esempio “Cucina a Regola d’Arte” e “Girovallando”. «Che i nostri 11 piccoli gioielli della Valle dell’Aso, siano tutti insieme partner di un evento legato allo storico connubio artistico tra Lucio Dalla e Ricky Portera – dice il presidente dell’Ecomuseo della Valle dell’Aso ed Assessore al turismo del Comune di Campofilone, Ercole D’Ercoli – è motivo di orgoglio e gratificazione per tutto il territorio. Lo è a maggior ragione in questa fase storica per l’etica alla base del concerto docufilm “Ricominciare con voi” che mi piace interpretare come un appuntamento che fa della grandezza dell’arte di Dalla e Portera e della magia della casa da cui viene trasmesso, uno straordinario stimolo a trasformare le motivazioni dei singoli in indissolubile elemento di solidarietà. Da non sottovalutare anche l’aspetto promozionale dell’evento che assume ulteriore valore e significato con la presenza della Fondazione Lucio Dalla e la forte capacità nelle strategie comunicative della società Unifrutti, una nuova e dinamica realtà imprenditoriale presente in Valdaso in un settore che, da sempre, contraddistingue questo lembo di Marche. Ringrazio Black and White Radio che è riuscita a mettere insieme una qualificata partnership andando ad esaltare e rilanciare la potenzialità di un evento che unisce: alta concezione dell’arte, promozione della conoscenza del territorio e delle sue potenzialità anche produttive ed offerta online di un appuntamento musicale unico nel suo genere, che alla luce del divieto di ogni incontro in presenza, concede a tutti di vivere e condividere uno straordinario appuntamento di musica, storia e cultura».