Incontri con l’autore, Bisotti: “San Benedetto è una bomboniera”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prende il via la trentottesima edizione di Incontri con l’autore, evento organizzato dalla libreria ‘La Bibliofila’, I Luoghi della Scrittura, la Fabbrica dei Fiori, con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche.

La prima serata ha visto protagonista lo scrittore Massimo Bisotti, che ha presentato il suo ultimo libro dal titolo ‘Karma City’: “È la prima volta che vengo a San Benedetto del Tronto, l’ho trovata una città splendida, è una bomboniera. ” i complimenti dell’autore alla città che lo ha ospitato.

“Vi ringrazio per essere qui – prosegue Bisotti -. Sono quasi dieci anni che è uscito il mio primo, ed è quello che mi ha regalato il mio sogno, ma questo è anche grazie a voi, perché nella vita non si ottiene niente senza gli altri. Tutti noi facciamo i conti con la nostra quotidianità e ci ritroviamo a non poter cambiare per la paura di essere giudicati, e si finisce per dipendere dall’immagine che si mostrano agli altri , soprattutto nel mondo odierno dove usiamo i social come appendice di noi stessi. Abbiamo una sola possibilità e abbiamo il diritto di vivere come vogliamo”.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 23 giugno alle 21.30 al Circolo Nautico, dove Paolo Roversi presenterà ‘Addicted’.