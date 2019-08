Gianrico Carofiglio alla Palazzina Azzurra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto arriva Gianrico Carofiglio. Giovedì 22 agosto alle 21.30 in Palazzina Azzurra lo scrittore presenterà “La versione di Fenoglio”.

L’evento rientra negli appuntamenti degli Incontri con l’Autore ed è organizzato dall’associazione “I Luoghi della Scrittura”, dalla libreria “La Bibliofila” con il contributo e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche. Converserà con l’autore Favorita Barra.

Carofiglio ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei best seller, sono tradotti in tutto il mondo. Nel 2016 è stato insignito del Premio Vittorio De Sica per la letteratura e del Premio speciale alla carriera della XVII edizione del premio letterario Castelfiorentino