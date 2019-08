Festival Liszt, un altro successo: “Molti turisti attendono questo evento”

GROTTAMMARE – Con l’emozionante concerto del pianista francese Pierre Reach, nella chiesa di San Giovanni Battista, seguito da un folto pubblico, si è chiusa la diciassettesima edizione del FestivaLiszt con un bilancio oltremodo lusinghiero. In aumento gli spettatori, tante nuove collaborazioni e novità che segnano il radicamento sul territorio. “Un’ edizione molto ricca e soddisfacente” ha tenuto a precisare Rita Virgili, presidente della locale sezione della Fondazione GMI che organizza l’evento- crescono gli spettatori tra cui molti turisti che scelgono apposta la settimana dopo ferragosto per seguire i nostri concerti e si conferma la doppia vocazione del festival che da un lato è proiettato verso un profilo internazionale con l’esibizione di musicisti affermati e giovani talenti di ogni parte del mondo, senza dimenticare l’importante gemellaggio con il Festival Lisztomania di Chateauroux. Dall’altro vanta un forte radicamento sul territorio tramite la collaborazione con alcune associazioni del territorio e la valorizzazione dei giovani talenti locali tramite gli eventi collaterali. Evento molto apprezzato il concerto all’alba davanti la piazza Kursaal già richiesto dagli alberghi anche per il prossimo anno”.

Tra gli eventi collaterali anche la performance musicale itinerante negli angoli più suggestivi del paese alto del quintetto ascolano dei Furia Brass ed il trio jazz dei Bravo Baboon, tra cui il sambenedettese Gianluca Massetti ( piano e keyboards), che ha presentato in anteprima brani del loro ultimo disco Humanify. Il bilancio della 17 esima edizione è stato effettuato alla presenza del nuovo direttore artistico, la musicista Francesca Virgili, del vicesindaco Alessandro Rocchi e del virtuoso francese Reach, consulente scientifico del festival , che si tratterrà ancora per alcuni giorni sulla Riviera. “E’ un piacere suonare a Grottammare- ha detto Reach che si esibisce al festival fin dalla sua prima edizione- sono molto legato a questo posto perché il pubblico è straordinario, ormai fidelizzato. Ricevo sempre un accoglienza calorosa e questo per un musicista è molto importante, anche se rappresenta una responsabilità”. Per non deludere gli spettatori il “virtuoso dei Pirenei” propone sempre dei programmi molto impegnativi quanto coinvolgenti, come in quest’ultima edizione che ha interpretato ben quattro Sonate di Beethoveen, un pezzo di raro ascolto di Liszt “ L’idée fixe” concedendo tre bis, tra cui la “Tempesta” di Beethoveen e la Corale di Bach. Grande soddisfazione espressa anche dal vicesindaco Alessandro Rocchi , a nome del Comune che sostiene in parte economicamente la manifestazione. “Il FestivaLiszt si conferma come un evento di punta dell’estate grottammarese- ha detto. Cresce il pubblico di pari passo agli eventi collaterali. Da ripetere per lo straordinario successo il concerto all’alba, così come è stata molto apprezzata l’esibizione di musicisti jazz per le vie del paese alto”. Elemento importante , è stato ribadito dagli organizzatori, le collaborazioni con le associazioni del territorio ed anche con le cantine che danno vita a degustazioni molto apprezzate. Oltre alla cantine Pantaleone, Tenute Santori, Le Caniette, Il Conte di Villa prandone, da ultimo quest’anno con l’associazione Le donne del vino, delegazione Marche .