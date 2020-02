Celebrazioni Sisto V, proposta di legge per festeggiare i cinquecento anni dalla nascita

GROTTAMMARE – Via alla proposta di legge per le celebrazioni dei cinquecento anni dalla nascita di Sisto V.

Tra i promotori dell’iniziativa c’è il consigliere regionale Fabio Urbinati: “Le Marche sono una regione piena di storia e tradizioni. Sono veramente soddisfatto per aver portato a compimento un atto che rimarrà nella storia di Grottammare, Montalto e di tutto il territorio. Un’iniziativa che porterà le Marche, in special modo quelle del sud, ad essere protagoniste nel 2021, collaborando anche con realtà come il Vaticano”.

Tutte le iniziative programmate per celebrare l’anniversario verranno presentate alla Bit di Milano.

Il provvedimento è volto a “promuove e sostenere iniziative, incontri, eventi, manifestazioni in onore di papa Sisto V nel territorio marchigiano” ed avviare “collaborazioni in ambito nazionale e internazionale, anche in sinergia con quanto predisposto a livello nazionale”.