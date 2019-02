Case abbandonate dalla gente, gente abbandonata dallo Stato. Di Vito e il suo libro sul post sisma: “Arquata era come immaginavo fosse la guerra”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A riflettori spenti, la luce che viene gettata sulla situazione delle comunità del cratere sismico dopo la tragedia che nel tra il 2016 e il 2017 ha colpito l’Appennino centrale è poca e spesso confusa. Sono poche infatti le fonti che restano attive e che continuano a riportare all’attenzione della cronaca quanto è successo e, molto più, quanto non è ancora successo nei territori colpiti dal sisma.

Dopo oltre due anni dal terremoto che ha devastato numerose comunità attraverso quattro regioni dell’Italia centrale, esce il libro intitolato appunto “Dopo. Viaggio al termine del cratere”, che presenta una raccolta di articoli e storie raccontante dalla penna del giornalista Mario Di Vito il quale, in collaborazione con l’osservatorio permanente sul doposisma “Lo Stato delle Cose”, racconta al pubblico quanto è cambiato e quanto invece è rimasto uguale dopo la catastrofe.

Il libro porta un titolo di per sé provocatorio, come del resto lo portava il documentario che lo ha preceduto sempre sul tema del terremoto che tra il 2016 e il 2017 ha devastato l’entroterra compreso tra Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Di che cosa parla e di che cosa vuole parlare tra le righe?

“Il libro raccoglie gli ultimi due anni di lavoro sulla vicenda, reportage e articoli giornalistici che ho scritto sul terremoto, sui territori colpiti e sulle persone che in quei territori abitavano. Il tutto è legato insieme da una serie di racconti, narrati in prima persona, dei giorni del doposisma, l”eterno durante” fatto di tutto ciò che è stato promesso, che è stato detto dai diversi attori che si sono succeduti sul palcoscenico di un territorio completamente devastato dal terremoto e che poi non è mai successo.

È una storia sui giorni delle scosse ma soprattutto è un focus sui giorni successivi, quando i riflettori sulle vicende del cratere hanno iniziato a spegnersi ed è cominciato l’abbandono delle zone colpite dal terremoto e dei loro abitanti.

L’idea è nata tra settembre e ottobre, parlando con il giornalista Antonio Di Giacomo, che mi suggerì di farlo uscire in formato di ebook per Lo Stato delle Cose, l’osservatorio permanente sul doposisma nato dall’iniziativa di 100 fotografi italiani per raccontare il terremoto dell’Aquila del 2009 e che poi ha esteso la propria vocazione anche alla narrazione di quanto accade ed è accaduto nelle zone colpite dal sisma del 2016 e del 2017. In tempi estremamente recenti una casa editrici pugliese, la Poiesis Editrice, ha deciso di pubblicare il libro in formato cartaceo. Uscirà nelle librerie a marzo e tutti i diritti derivanti dalla vendita dei volumi saranno devoluti in beneficenza a iniziative di carattere sociale e culturale all’interno del cratere”.

Con il tema dell’”abbandono”, nel libro si riferisce a quello fisico degli abitanti, obbligati a lasciare le proprie abitazioni per fuggire dal terremoto, o all’abbandono politico e sociale a cui abbiamo progressivamente assistito mentre l’interesse mediatico sulla vicenda scemava?

“Mi riferisco a entrambe le cose. Dal punto di vista fisico i dati parlano chiaro. Laddove un progressivo spopolamento era già in atto prima del terremoto, dopo le scosse è stata registrata un’impennata nella fuga dai territori dell’entroterra.

Dal punto di vista socio-politico si è assistito a un fenomeno analogo. Leonardo Animali, attivista di Genga, paese in provincia di Ancona dove si sono registrati danni seppur non rientri nei comuni del cratere, ha coniato un termine apposta per descrivere il fenomeno a cui si è assistito e a cui stiamo assistendo che è “strategia dell’abbandono”. Con questo termine si intende tutta una serie di pratiche e di politiche che hanno spinto la zona dell’Appennino via via a morire. In questi due anni sono cambiati governi, i capi della protezione civile ma in sostanza non è cambiato nulla. La ricostruzione è sì e no partita e solo una piccola parte degli edifici distrutti è stata ricostruita. I cantieri aperti si contano forse sulle dita di due mani attraverso tutto il cratere e nel frattempo per chi vive, o meglio viveva, in quelle zone il tempo continua a passare ed è tutto sempre più difficile, anche pensare di tornare a vivere sul territorio.

Tante di queste storie sono raccolte nel libro, ma sono solo una parte. L’intero è una questione molto complessa e molto profonda, che non si può pretendere di raccontarla tutta in un solo libro”.

Quanto hanno pesato sulla situazione il cambio di governo e l’instabilità politica che ne è seguita, fino a giungere poi all’insediamento dell’attuale governo?

“Le questioni sono senza dubbio collegate. Nel cratere si è scesi per fare campagna elettorale da ogni schieramento e si continua ancora oggi a farlo. Gli attori politici non si sono dimostrati molto diversi tra loro. Si sono tutti lasciati andare a un fiume di parole ma nel concreto poco è stato realizzato delle numerose promesse che sono state fatte, dalla fase iniziale in cui c’era Renzi alla Presidenza del Consiglio fino a ora, con il governo del Movimento 5 Stelle e della Lega.

L’avvicendarsi dei governi e l’instabilità politica hanno sicuramente pesato su tutta la vicenda, anche se è difficile dire in che misura abbia realmente determinato la situazione in cui versano oggi le aree colpite dal sisma. Ciò che è certo è che il cratere in tutto questo è stato soggetto passivo di queste dinamiche, ricevendo slogan politici in risposta a domande concrete e di fronte a problemi ancor più concreti. Il fatto che la ricostruzione non sia mai veramente partita è un dettaglio macroscopico di tutto questo, che non può essere ignorato e non è una questione di dare la colpa a una parte o all’altra, ma trasversale attraverso tutti gli schieramenti politici. Nessuno si è dimostrato in grado di intervenire per bene e ancora non si è vista muoversi una paglia”.

Il terremoto del 2016/2017 è stata la prima tragedia che l’Italia ha affrontato nel vivo dell’era “social”. In che termini il fenomeno degli online social media ha influenzato la vicenda e che tipo di influenza ha esercitato l’utilizzo massivo di questo medium sul sisma?

“Sicuramente positivo da un lato. Ancora oggi sono attive numerose pagine sul web che si occupano di fare informazione in maniera seria e continuativa e c’è un gran bisogno di cosa del genere. Ci sono terremotati, cittadini che continuano a vivere nel cratere, che espongono i loro problemi, i loro pensieri e quello che vedono del territorio che abitano.

Dall’altro lato è altrettanto vero che i social media sono stati il mezzo di una grande propaganda portata avanti a suon di notizie false, ridondanti e strumentalizzate. In sostanza, per il terremoto si è verificato quello che quotidianamente accade per qualsiasi tematica o discussione si porti online: è finito nel mezzo di dibattiti molto accesi e molto poco razionali, che per nulla aiutano nella ricerca di una soluzione per i problemi.

I social hanno quindi avuto una funzione ambivalente, sia estremamente positiva che estremamente negativa. Non saprei dire però se sarebbe stato meglio vivere questa tragedia senza. Come in ogni altra situazione di questo tipo, non serve a niente denunciare la strumentalizzazione sui social media di simili episodi. L’unica cosa che vale la pena di fare è raccontare quello che si vede e spiegare quello che succede. Ognuno è poi libero di farsi l’idea che preferisce”.

A distanza di oltre due anni, dove sono oggi gli sfollati del cratere? Cos’è rimasto alle loro spalle e in che condizioni economiche e sociali versano oggi quei territori?

“Alcuni degli sfollati sono tornati a casa, a vivere nelle soluzioni abitative di emergenza. Altri sono ancora negli alberghi della costa e dopo due anni chi è nato in montagna è costretto a vivere al mare. Altri se ne sono semplicemente andati: hanno comprato un appartamento, lo hanno preso in affitto o hanno trovato ospitalità altrove e hanno abbandonato per sempre l’entroterra. Come si diceva prima, lo spopolamento dei territori dell’Appennino era già realtà prima che arrivasse il terremoto e la catastrofe ha solo accelerato un processo già in corso.

Allo stesso modo l’economia dei territori colpiti era già abbastanza in crisi. Ora versa in condizioni drammatiche. Parliamo di zone a vocazione principalmente agricola, che viveva di allevamento e pastorizia. I ritardi sulla consegna di soluzioni d’emergenza per rimpiazzare le stalle crollate hanno determinato nella maggior parte dei casi la morte del bestiame. A mio parere non serve a nulla sostenere un rilancio o un riavvio del turismo in questi territori, ma serve una spinta per far ripartire l’agricoltura e l’allevamento che sono la parte fondante dell’economia del cratere. Questa è però un’impresa estremamente difficile e “difficile” è una parola che ricorre tanto spesso in qualsiasi analisi si faccia delle problematiche che affliggono le comunità terremotate”.

Ci racconti che cosa ha visto nelle sue visite dei territori del cratere.

“Questo l’ho scritto anche nel libro. La prima volta che sono stato in una delle zone colpite dal terremoto, ad Arquata, telefonai alla mia caporedattrice e descrissi il panorama dicendole: “Io non sono mai stato in guerra, ma la guerra me la immagino così”. Tutto intorno a me era distrutto. Non si capiva nulla e la situazione era terrificante. In quei luoghi mi sono confrontato con la morte e la distruzione vere e proprie.

Come giornalista mi è capitato di raccontare vari fatti spiacevoli, notizie di cronaca nera e eventi luttuosi ma nulla è paragonabile alla portata di ciò che ho visto nel cratere ed è sicuramente qualcosa che ha cambiato per sempre il mio punto di vista. Quello che ho visto mi ha spinto a scrivere del terremoto. Mi sono cimentato altre volte con la scrittura di romanzi, ma si trattava di lavori di fantasia. Davanti a quelle immagini mi sono sentito in obbligo di scrivere qualcosa di più dei soli articoli sulla vicenda del terremoto, di approfondire l’argomento e trasmettere al lettore ciò di cui sono stato testimone.

La desolazione delle città del cratere è stata resa adeguatamente dalle foto e dai fotogrammi dei video che abbiamo visto sui giornali e sui telegiornali, ma non rendono in maniera completa ciò che ci si trova davanti oggi se si vistano le zone colpite dal terremoto. L’impatto di camminare per le vie di una città vuota, coperta dalla polvere e in larga parte ridotta in polvere è impressionante. Nessuna narrazione che potremmo fare renderà mai l’idea di quello che è il cratere e tentare di raccontarlo è un’operazione difficile. Ancor più difficile è continuare a farlo mentre il mondo va avanti e nuove tragedie mettono in ombra le precedenti”.

Il libro, come prima di questo il documentario, sono una provocazione che sottolinea l’immobilità che ha contraddistinto la condizione dei territori colpiti dal sisma. L’osservatorio stesso ha come scopo quello di documentare la situazione e il suo sviluppo, o l’assenza di esso, e denunciarla davanti all’opinione pubblica. Qual è però la soluzione che dovrebbe spettare, anziché essere aspettata, dalle comunità colpite?

“Non mi sento di dare una “ricetta” che risolva tutti i problemi. La mia opinione è che quando si parla di dare maggiori poteri ai territori non bisogna farlo solo come slogan politico, ma riflettere seriamente su cosa le comunità vogliano, su che cosa serva ai territori colpiti e chiedere alle persone che ci vivono e che ci vivranno come immaginano la loro vita e quella dei loro figli da qui ai prossimi venti o quaranta anni, non preoccuparsi esclusivamente di cosa serva loro nell’immediatezza successiva alla tragedia.

Penso che le istituzioni dovrebbero provare ad avere uno sguardo più lungo, che vada oltre l’ovvietà del momento e valuti le reali prospettive per il futuro dei territori dando loro maggior potere, cosa che oggi non ha ancora fatto veramente nessuno, al di là degli slogan. I terremotati sono sostanzialmente abbandonati a loro stessi, al massimo accontentati nelle loro richieste più immediate ed emergenti ma senza offrirgli una reale prospettiva per il futuro”.

L’Unione Europea nella figura del Presidente del Parlamento Antonio Tajani e di altre figure chiave delle sue istituzioni è stata un’altra presenza costante nel corso dei primi tempi dopo la catastrofe. Qual è stato l’impatto sul lungo periodo, se c’è stato, dell’azione dell’Unione Europea?

“Nessuno degli attori politici che si sono susseguiti in numerose visite ai territori colpiti dal sisma hanno effettivamente fatto molto di concreto. Tra questi anche l’Unione Europea, al di là di aver messo in gioco le logiche e immediate meccaniche che entrano in gioco per prassi di fronte a una catastrofe di questo tipo.

La solidarietà da parte degli altri Paesi membri, così come da diversi altri Paesi extracomunitari, è stata grande e ha permesso il finanziamento di diversi progetti e strutture, dando sfoggio di grande solidarietà ma, se mi si passa la metafora calcistica, l’Unione Europea non è entrata granché in partita sulle politiche del terremoto. È rimasta a bordo campo a gridare indicazioni senza mai entrare nel merito.

Oltre al gran parlare che se ne è fatto e le iniziative lanciate nel primo periodo è mancata una vera e propria conclusione o soluzione che ha lasciato tutti con un punto interrogativo. L’Unione Europea non è stata un attore molto presente sul territorio, al netto di qualche spot e qualche progetto iniziale. Il suo operato in definitiva risulta un po’ carente. Ma d’altronde nemmeno il nostro Governo e le Regioni hanno fatto molto”.