Auditorium gremito per Mario Giordano: “Ricevo querele un giorno si e uno no”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Auditorium ‘Tebaldini’ straripante per assistere alla presentazione dell’ultimo libro del giornalista Mario Giordano, nonostante proprio di fronte si svolgesse un importante e delicato Consiglio Comunale. Il sindaco e alcuni assessori hanno fatto infatti la spola tra l’auditorium e la sala consiliare, e al termine della seduta molti di loro sono corsi ad acquistare il libro e a farselo autografare dal giornalista.

L’evento è stato organizzato da ‘I Luoghi della Scrittura’, la Libreria ‘la Bibliofila’ e il ‘Rotary club’ di San Benedetto del Tronto del presidente Alberto De Angelis, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche.

L’autore di ‘L’Italia non è più italiana’ ha parlato del suo libro, ma anche di diversi temi attuali: “Dilaga la cucina etnica – spiega Giordano, ma ci sono 250 cibi italiani a rischio e nessuno li difende. Dilagano i termini inglesi, ma la nostra lingua rischia di scomparire, anche i parlamentari danno alle leggi nomi stranieri. Persino gli insetti alieni minacciano il nostro Paese, come denuncia un rapporto allarmato dell’Ispra. E, soprattutto, si stanno estinguendo gli italiani: sempre meno nascite, sempre più fughe all’estero dei nostri giovani. Il problema non è chiudersi al mondo, ma imparare a difendere le nostre radici – dice anche in merito all’immigrazione -. L’immigrazione clandestina è stata fatta anche per abbattere i diritti dei lavoratori e gli stipendi, perché gli immigrati lavorano per salari bassissimi”.

“La follia è stata creare una unione monetaria senza una unione economica e politica” dice poi parlando dell’euro, e conclude dicendo “Sono fortunato, perché faccio il mestiere più bello del mondo. Sarebbe molto più semplice scrivere un romanzo erotico, ed evitare di girare l’Italia per fare le inchieste, per cui ricevo un giorno sì e uno no una querela. Non si può però girare la testa dall’altra parte”.