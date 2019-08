Antonella Boralevi ha il cuore in Riviera: “La Palazzina Azzurra è un posto bellissimo, sembra un quadro di Magritte”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Antonella Boralevi ha presentato il suo ultimo libro ‘Chiedi alla notte’ alla Palazzina Azzurra, e ha conversato con l’autrice Giovanna Frastalli. Il ciclo ‘Incontri con l’autore’ è organizzato dall’associazione ‘I Luoghi della Scrittura’, dalla libreria ‘La Bibliofila’ con il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche.

“La Palazzina Azzurra è un posto bellissimo – racconta estasiata Antonella Boralevi -, siamo seduti qui e di fronte c’è questo splendido viale (delle Palme), che è una specie di metafora, sembra di essere in un quadro di Magritte.

Mimmo è irresistibile, quando ti vuole non puoi fare a meno di dirgli ‘Va bene’. Sono arrivata claudicante a causa di una caviglia slogata, ma ci tenevo nonostante l’infortunio a non mancare all’appuntamento, proprio perché se io prendo un impegno lo mantengo. Ringrazio prima di tutto il pubblico, perché nonostante potevate fare molte cose, questo martedì sera avete scelto di dedicare tempo a me e alla cultura”.

Antonella Boralevi commenta in positivo anche il treno che passa: “Fantastico il treno che passa proprio accanto a noi: il treno è una metafora della vita: passa, ti prende, ti lascia e ti porta via, è un bel simbolo per la vita”