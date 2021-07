Andrea Ansevini, un artista a 360 gradi

Andrea Ansevini, classe 1979 vive a Polverigi con sua moglie Adele. Scrittore, fotografo e musicista ama definirsi un artista, perché ci dice, tutti nella vita siamo portati a coltivare una o più passioni. Quelle passioni per lui si chiamano “Arte”.

Appassionato di lettura fin da piccolo, legge di tutto, ma quello che preferisce di più è il fantasy, il noir, e l’horror.

Esordisce all’età di 11 anni nel lontano 1990 come poeta. Da allora ne ha scritte oltre 1800.

Dal 1997 al 2001 suona come tastierista in un gruppo musicale da lui fondato, “I magnifici cinque” dove è anche paroliere.

Con il tempo grazie al suo amico Diego, prematuramente scomparso nel 2006, impara anche a comporre musica e a incidere i suoi testi sotto forma di poesie recitate o rappate.

Ha inciso fino a oggi 16 CD, di cui 6 realizzati con sua moglie Adele, la sua musa ispiratrice.

Cd che sono stati anche trasmessi in radio regionali (in primis Radio Aut Marche grazie a Giancarlo Guardabassi) e nazionali (come RTL 102.5, Radio 2 nel programma “Il ruggito del coniglio” e Radio M2O con un’intervista rilasciata con Selvaggia Lucarelli).

Dal 2010 inizia a scrivere racconti e da allora ne ha scritti oltre 250.

Come autore ha pubblicato sei libri:

2010) “Poesia nel diario – 50 pensieri nel tempo” (una silloge poetica edita da Marcelli editore);

2015) “La porta misteriosa” (Romanzo prodotto in self);

2017) “Oltre la porta” (Romanzo fantasy, Le Mezzelane Casa Editrice).

Con questo romanzo è giunto al 2° posto a Roma a una gara nazionale e ha ricevuto anche una menzione speciale come migliore scrittore emergente nazionale alla serata “Gli Oscar delle Stelle” edizione 2019 dove ha condiviso il palco con ospiti nazionali come Sandra Milo, Michele Mirabella, Pino Scaccia e tanti altri.

2019) “Delitto in Casa Le Mezzelane (Romanzo Giallo ironico, Le Mezzelane Casa Editrice) scritto con Alessandra Piccinini;

2020) “Vietato dormire (20 racconti per restare svegli)” (Raccolta di 20 racconti di vario genere, prodotto in self);

2021) “Pinocchio anno zero” (Romanzo ironico, Le Mezzelane Casa Editrice) scritto con Viviana Nobilini.

Nella sua lunga carriera ha preso parte a numerosi premi letterari portando a casa molte coppe, targhe, menzioni vari e medaglie.

Lo scorso aprile ha ricevuto un premio d’eccellenza a un concorso internazionale di poesia.

Ha realizzato e ideato anche serate di beneficienza in favore delle persone più bisognose, l’ultima è del 2016 dove ha raccolto fondi da destinare alle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma,

Dal 2020 ha dato vita assieme alla sua amica Sara Marino a un salotto culturale online denominato “Il salotto culturale di Andrea e Sara” che ha riscosso molto successo in ambito nazionale con oltre 100 dirette e giunto alla seconda edizione. A ottobre inizierà la terza edizione.

Assieme a Sara sono stati anche ospitati in molte radio e dirette online e assieme stanno scrivendo un libro mentre altri due ne hanno in cantiere.

Sempre con Sara Marino e ad altri due autori hanno dato il via a “I libri di S.E.R.A.” una presentazione di libri di autori della loro casa editrice che realizzano in soli 10-15 minuti con ascolti da record.

Numerosi altri libri li ha in cantiere sia da solo che in collaborazioni, quindi seguitelo dal suo profilo Facebook, dalla sua pagina oppure dalla pagina “I mille fogli sparsi di Andrea e Sara”, oppure dal suo canale Youtube.