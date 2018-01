Al via la stagione teatrale dei ragazzi. Si parte con “Somari”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentato oggi alla stampa dal sindaco Pasqualino Piunti e dall’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri con Ornella Pieroni responsabile AMAT per il teatro ragazzi e Luigi Contisciani presidente di BIM Tronto il cartellone Domenica in Famiglia. Realizzato dai due enti con il contributo del MiBACT e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto, il programma è dedicato ai più giovani, e offre tre titoli per trascorrere una giornata diversa in famiglia.

Si parte domenica 28 gennaio con la compagnia Il Laborincolo che propone «Somari». Scritto e interpretato da Marco Lucci e realizzato con la tecnica dei burattini in baracca, lo spettacolo invita a non abbandonare quelle storie dell’infanzia che i tempi potrebbero far sembrare superate. Il 25 febbraio sarà poi la volta di Accademia Perduta Romagna Teatri che mettono in scena «La gallinella rossa», su testo e regia Danilo Conti e Antonella Piroli, realizzato con le tecniche del teatro d’attore e con pupazzi e oggetti musicali. In scena gli animali della fattoria che si confrontano con la gallinella, che li sprona ad agire e a mettere a frutto in modo collettivo l’esperienza vissuta.

Conclusione di rassegna il 22 aprile con Teatro delle Briciole in «Sherlock Holmes», per la regia e la drammaturgia di Angelo Pedroni e Francesca Pennini che firma anche concept, coreografie e partiture fisiche. Il metodo di Sherlock Holmes fondato su osservazione e deduzione, si reincarna in un anomalo terzetto di investigatori animati da una voglia di andare oltre il volto ingannevole della realtà. Lo spettacolo fonde il la danza con una dimensione investigativa, intrecciando la figura del celebre investigatore con le analisi della pittura del Rinascimento italiano.

I biglietti di posto unico numerato a 8 euro (ridotto a 4 euro fino a 14 anni e a 0,50 euro fino a 3 anni) sono in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini 1, tel. 0735/588246) aperta la domenica di spettacolo dalle ore 16.

Informazioni: Teatro Concordia tel. 0735/588246; Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460, comunesbt.it; AMAT tel. 071/2072439, amatmarche.net; Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Inizio spettacoli ore 17.