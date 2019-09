A bottega di scrittura. La scuola Holden sbarca a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La scuola Holden sbarca a San Benedetto. Il laboratorio di scrittura, nato nel 1994 a Torino dalla mente dello scrittore Alessandro Baricco, approda in Riviera grazie a I luoghi della scrittura e quindi grazie all’impegno di Mimmo Minuto supportato dall’avvocato Silvio Venieri. Tre giorni di full immersion nella scrittura e nella letteratura. Il 26 ottobre, il 9 e il 16 novembre si potrà andare a bottega di scrittura, che si terrà presso l’Hotel Progresso dove lo scrittore Alessio Romano, nato proprio nella scuola di Baricco, terrà le sue lezioni dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.

Complessivamente saranno tre giornate in cui si parlerà di trame, personaggi, incipit, scrittura creativa con citazioni di racconti ma anche prove scritte. Un vero laboratorio per far nascere nuovi talenti della scrittura. Si tratterà dell’unico appuntamento delle Marche per la Scuola Holden, che ne ha fissati solo cinque in tutta Italia. E sarà a numero chiuso con un massimo di 20 partecipanti. Il costo del corso è di 275 euro e per iscriversi bisogna connettersi al sito della Scuola