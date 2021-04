Vaccini, il generale Figliuolo avvisa la Regioni: “Nessuna deroga sui vaccini”

In arrivo in Italia entro questa settimana 2,2 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Oggi a Pratica di Mare ne saranno stoccate 360 mila, tra J&J e AstraZeneca. Il generale Figliuolo intanto avvisa le regioni: la campagna vaccinale deve proseguire “in maniera uniforme a livello nazionale, senza deroghe”. E annuncia: “per giugno avremo 45 milioni di dosi”.

Si avvicina dunque la verifica di metà mese per valutare, se i dati epidemiologici lo consentiranno, eventuali riaperture prima della fine di aprile a partire da ristoranti, musei, cinema e teatri, e sale la tensione nella maggioranza ma anche tra il governo e le Regioni con il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo che, stoppando la fuga in avanti del presidente della Campania Vincenzo De Luca pronto a vaccinare le categorie economiche prima dei 60 e 70enni, ricorda le indicazioni dell’esecutivo a tutti i presidenti che continuano a voler andare per conto loro. Il piano vaccinale “deve proseguire in maniera uniforme” in tutta Italia, “senza deroghe ai principi che lo regolano”. E litigano tra loro pure i governatori sull’ipotesi di isole Covid free, con il neo presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga che invita tutti a lavorare per tenere il paese unito.

A palazzo Chigi la data per riaprire ancora non c’è e si continua a ribadire la linea dettata dal premier Mario Draghi: le prossime settimane saranno quelle in cui si parlerà di riaperture e non di chiusure. Ed “essenziali” per ogni decisione saranno i dati e l’andamento della campagna vaccinale. Quel che è certo è che quando si deciderà di riaprire ci saranno interventi selettivi e graduali. Per questo si è cominciato a lavorare sui protocolli di sicurezza dei vari settori, a partire dal mondo della cultura e della ristorazione. Il Comitato tecnico scientifico ha iniziato dalle richieste di musei, cinema, teatri e spettacoli dal vivo, che chiedono di poter tornare a lavorare e puntano ad un ampliamento della capienza finora consentita da 200 persone a 400 al chiuso e da 400 a mille all’aperto.