Moby Prince, ventinove anni dopo. Mattarella: “Ricerca della verità un dovere civile”

Sono passati ventinove anni dalla tragedia del Moby Prince. La notte del 10 aprile del 1991 il traghetto si scontrò con la petroliera Agip Abruzzo. Morirono 140 persone, tra cui il sambenedettese Sergio Rosetti. Solo una persona riuscì a salvarsi.

Nel giorno dell’anniversario ha espresso il suo cordoglio anche Sergio Mattarella. “La ricerca di una piena verità sulla tragedia, inaccettabile nelle sue modalità, resta un dovere civile che le istituzioni sono chiamate a perseguire”, ha affermato il Capo dello Stato. “E’ incancellabile non soltanto per quanti patirono lo strazio indicibile di veder spezzati gli affetti più cari, ma per l’intero popolo italiano”.