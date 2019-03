Iniziate le riprese del film su Craxi. Il trucco rende Favino identico al leader Psi

Hanno preso il via nelle ultime ore le riprese di “Hammamet”, il film girato dal regista Gianni Amelio che racconta la parabola umana e politica di uno dei leader politici più discussi e controversi della politica italiana del XX secolo, Bettino Craxi, segretario del PSI che ha segnato la storia del nostro paese negli anni Ottanta e Novanta.

Per interpretare il ruolo di Craxi, volto simbolo di Tangentopoli, Amelio ha scelto Pierfrancesco Favino, e per quanto incredibile possa sembrare è proprio l’attore romano, e non il vero Craxi, quello ritratto da questa prima foto che arriva dal set e che èstata postata sui social dallo stesso attore.