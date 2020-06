Immuni è scaricabile, via alla sperimentazione in quattro regioni. Ci sono anche le Marche

Immuni è finalmente scaricabile. La app, utile ad avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, è a disposizione degli italiani, che potranno usufruirne in maniera rigorosamente volontaria.

Per ora però la sperimentazione è disponibile in sole quattro regioni: Marche, Puglia, Abruzzo e Liguria. In un secondo momento, presumibilmente entro i prossimi 15 giorni, la app sarà scaricabile da tutti.

“Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo Paese”, è la frase ad effetto scelta per la campagna. Per informazioni consultare il sito www.immuni.italia.it.