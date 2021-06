Dopo il lockdown sono aumentati gli incidenti stradali. Tra le abitudini perse e quelle (negative) prese

Il lockdown che ci stiamo lasciando alle spalle ha avuto degli effetti sulle nostre performance che stiamo ancora sperimentando. Uno degli strascichi più evidenti sembra sia legato alla guida in sicurezza: probabilmente, dopo lungo tempo di scarso utilizzo, la capacità di manovrare un veicolo si è ridotta sensibilmente e a supporto di questa tesi è il grido d’allarme dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Si registra infatti un chiaro aumento di incidenti stradali nel post lockdown dovuti, secondo esperti di sinistri, ad una combinazione di due fattori psicologici.

La prima variabile interveniente è lo stress di cui ci facciamo carico quando ci mettiamo al volante e al quale non siamo più abituati. La seconda riguarda prettamente l’esecuzione delle operazioni psicomotorie necessarie per guidare che al momento sembrano regredite: se non usiamo spesso una lingua straniera prima o poi la dimentichiamo, se non ci alleniamo in un determinato sport presto o tardi avremo un calo nelle prestazioni. La distrazione, complice per buona parte di quel 90% degli incidenti stradali che è causato da un errore umano, resta comunque determinante.

Per analizzare la principale fonte di distrazione alla guida basta sottolineare i dati di una recente ricerca: oltre il 55% degli automobilisti italiani utilizza lo smartphone in modo vietato dal Codice della strada. Nelle Marche la percentuale di utilizzatori scorretti è del 54%, con gli uomini più equilibrati (50%) rispetto alle donne (61,1%). Potrebbe essere un buon momento per comprendere finalmente che l’urgenza di un messaggino non vale la nostra vita né quella di altre persone.