Addio a Pino Scaccia. Nel 2008 ricevette il Premio Reporter al Libero Bizzarri

E’ morto a Roma a 74 Pino Scaccia, storico inviato della Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del Tg1. Era ricoverato al San Camillo e si è aggravato a seguito delle complicazioni dovute all’infezione da Covid.

Nel corso della sua carriera aveva seguito numerosi avvenimenti, dalla prima guerra del Golfo al conflitto serbo croato, dalla disgregazione dell’ex Unione Sovietica e della ex Jugoslavia, fino alla crisi in Afghanistan, oltre al difficile dopoguerra in Iraq, fino alla rivolta in Libia. Nel 2008 la Fondazione Libero Bizzarri gli assegnò il Premio Reporter “per l’esemplare servizio reso al mondo dell’informazione”.

Nell’estate 2014 tornò in riviera, stavolta per presentare alla Palazzina Azzurra la prima edizione della “Palma d’Argento”, riconoscimento assegnato alle realtà del territorio del settore imprenditoriale, commerciale, sportivo ed artistico, che portano in alto il nome della Regione Marche e di San Benedetto del Tronto