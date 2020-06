Zero contagi e nessuno in terapia intensiva. E’ la giornata delle buone notizie per le Marche

“Dopo lo zero raggiunto nei decessi e nei tamponi positivi, è arrivata finalmente la buona notizia dello zero Covid nei reparti terapia intensiva, simbolo della fase più acuta della malattia.

La buona notizia di oggi è il segno di un ulteriore passo in avanti verso la ritrovata normalità”. Con queste parole il presidente della Regione marche Luca Ceriscioli ha comunicato la notizia dell’assenza di pazienti affetti da coronavirus nelle terapie intensive del territorio regionale.