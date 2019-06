Violenza alla finale di calcio Amatori. Aggrediti i sambenedettesi al seguito della Real Fefo: “Presi a cinghiate e bottigliate”

“Siamo andati a giocare con fidanzate, mogli e anche genitori che sono stati accolti con insulti e continue provocazioni”. E’ la testimonianza dei calciatori della Real Fefo che venerdì sono scesi in campo, a Porto Sant’Elpidio, contro la Pietralacroce 73 per la finale regionale tra la squadre vincitrici dei rispettivi titoli provinciali degli Amatori. “Poteva finire peggio di come è finita – spiegano dalla formazione nata in onore del mitico “Fefo” del bar King di via Voltattorni -. Noi pensavamo di andare a vivere una giornata di festa. Le nostre fidanzate, i nostri parenti e i nostri amici sono stati disposti in una tribunetta adiacente, praticamente attaccata, allo spazio in cui hanno preso posto una quindicina di sostenitori della squadra avversaria che però non erano parenti al seguito ma pseudo ultras dell’Ancona”.

I supporter della Pietralacroce erano ad un paio di metri di distanza dal gruppo al seguito della Real Fefo. “Fin dall’inizio della partita hanno iniziato ad insultare – continuano – “pesciaro di m…”, “stai zitto”, “mettiti seduto” e frasi di questo tenore. Il tutto accendendo fumogeni e sparando petardi, ma questo alla fine ci può anche stare”. Nella ripresa (dopo un primo tempo finito a reti bianche) ha iniziato ad esserci tensione. “Già dal campo – continuano i giocatori – avevamo notato che c’erano stati dei battibecchi sugli spalti ma quando siamo andati in vantaggio e siamo andati ad esultare verso il settore dove erano presenti i nostri amici e i nostri parenti il gruppo dei tifosi adiacente ha iniziato a farne di tutti i colori con cinghie e bottiglie di vetro”.

Tra le persone al seguito della formazione sambenedettese c’era anche una ragazza incinta. “Hanno scavalcato iniziando a dare calci e pugni – spiegano – con una brutalità incredibile. Una ragazza è stata buttata a terra riportando delle lesioni ed è stata soccorsa dall’ambulanza. Il suocero di un nostro giocatore è stato spinto e fatto cadere dai gradoni ferendosi alle gambe mentre due ragazzi sono stati accerchiati e presi a colpi di bottiglie di vetro”. Di fronte a queste scene l’arbitro ha sospeso la partita annullando l’incontro. “Le forze dell’ordine sono arrivate una volta che tutto era finito”.

“Siamo amareggiati e delusi da questa vicenda – spiegano dalla società Real Fefo – anche perché la Federazione non ha tutelato l’incolumità né di chi stava dentro né di chi stava fuori. In campo c’era un delegato della Federazione che, di fronte alle prime schermaglie avrebbe dovuto quantomeno avvisare le forze dell’ordine. Noi, insieme all’altra società, abbiamo messo i soldi per pagare l’affitto del campo e la presenza dell’ambulanza. Non ci saremmo mai portati dietro ragazzi e genitori se avessimo saputo che ad attenderci c’era quella situazione”. I tifosi avversari, dopo la violenza, si sono dileguati. “Non ci interessa più – spiegano dalla Real Fefo – se la gara sarà ripetuta, se l’arbitro darà la coppa a tavolino, non ci interessa. Quello che è evidente è che qualcuno ha scambiato questa gara come un derby tra tifosi della Samb e dell’Ancona ma noi siamo la squadra amatoriale di amici che frequentano un bar di San Benedetto e siamo al di fuori di queste storie”.