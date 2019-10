VIDEO San Benedetto, una telecamera di videosorveglianza riprende il furto di una bici in via Crispi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono le 11 di martedì mattina quando una telecamera di videosorveglianza che monitora uno slargo privato di via Crispi, riprende, istante per istante, il furto di una bici. Una persona, apparentemente di età molto giovane, si avvicina al velocipede, un modello elettrico sul quale è montato il seggiolino per un bambino. Appartiene ad una donna che lavora in un’attività della zona e che utilizza la bici proprio per raggiungere il posto di lavoro.

Il giovane si avvicina, passa davanti al velocipede e si accorge che la catena ferma la ruota ma non è agganciata da nessuna parte. Così torna indietro, toglie il cavalletto e trascina la bicicletta fino ad un punto nascosto alla telecamera ma, probabilmente, lo fa per non essere notato dai passanti in strada. Dopo pochi minuti dalla zona dove si era nascosto pedalando e allontanandosi in fretta.