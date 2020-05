VIDEO Martello pneumatico rompe il tubo del gas. Intervengono i pompieri. Disattivata la linea elettrica

TORTORETO – Si è concluso da poco un intervento iniziato nel primo pomeriggio di oggi per una fuga di gas metano. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta in Via Muracche 1, in prossimità della SS 16 Adriatica, nel comune di Tortoreto. La fuga di gas è avvenuta durante lo scavo per la realizzazione di una linea fognaria.

Un mezzo operativo con martello demolitore idraulico ha raggiunto inavvertitamente la tubazione del gas della media pressione della linea gestita dalla ditta I.D.G. (Infrastrutture Distri uzione Gas) , provocandone la rottura parziale. La fuga di gas ha provocato un forte sibilo avvertito in tutta la zona e ha reso necessaria, in via precauzionale, la disattivazione della linea elettrica di alimentazione della pubblica immuminazione.



Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’azienda del gas, che non hanno potuto bloccare immediatamente il flusso del gas perchè la tubazione era affogata in una gettata di cemento. Si è pertanto realizzato prima un bypass per intercettare il flusso del gas nella linea danneggiata e solo successivamente si è provveduto a ripararla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale del comune di Tortoreto, che hanno provveduto a bloccare il traffico veicolare su Via Muracche 1 per tutta la durata dell’intervento.