VIDEO In avaria l’elicottero di controllo atterrato a Grottammare. Pilota costretto a manovra di emergenza sulla spiaggia

GROTTAMMARE – L’elicottero operativo ieri per monitorare il Piceno e garantire a tutti di trascorrere una tranquilla festa del Lavoro, ha avuto un’avaria mentre era in volo. Si è trattato di una perdita di pressione al motore. Fortunatamente stava volando in prossimità del litorale e, così, il pilota ha predisposto un atterraggio di emergenza effettuato nel giro di pochi secondi.

A bordo c’erano pilota, copilota, due tecnici, un funzionario della Polstrada che coordinava operazioni e altro dipendente per riprese video. Stanno bene. Lì sono giunti specialisti 11′ Reparto Volo, con loro comandante. Hanno provato a riparare velivolo, hanno cambiato un pezzo. La riparazione ha avuto successo.