Via Roma chiusa per un tamponamento. Problemi al traffico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un banale tamponamento tra due autovetture che non ha provocato feriti ha creato notevoli disagi nell’area centrale di San Benedetto. L’incidente è infatti avvenuto al centro della carreggiata in via Roma, all’altezza dell’incrocio con via Vittorio Veneto e per questo motivo è stato necessario chiudere la strada. Alla base dello scontro c’è stata l’esplosione della gomma di una Nissan Micra che è finita fuori controllo andando a sbattere contro un altro veicolo.

I disagi al traffico sono però stati notevoli del momento che tutto il traffico proveniente da Est e diretto verso la Statale è rimasto praticamente bloccato. La presenza dei pullman ha ulteriormente complicato la situazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.