SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente, poco dopo le 20 di questa sera, in via Manara, all’altezza dell’intersezione con via Bixio. Un’auto e un ciclomotore, per motivi al vaglio della polizia, si sono infatti toccati.

Ad avere la peggio è stata la persona che si trovava in sella che è stata medicata dall’ambulanza del 118 e trasportato nel vicinissimo ospedale “Madonna del Soccorso”.