Via Calatafimi, a fuoco una cabina dell’Enel

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pompieri chiamati all’intervento, in via Calatafimi per delle fiamme scaturite da una cabina Enel che si trova nei pressi dell’intersezione con via Carducci. L’allarme è scattato poco dopo le 18 quando sono arrivate le prime segnalazioni.

Dalla caserma di corso Mazzini è partita una squadra di vigili del fuoco per riportare la situazione in sicurezza. L’incidente potrebbe essere stato causato da un cortocircuito. Sul posto, insieme ai pompieri, anche la polizia. La strada è stata chiusa.