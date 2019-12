Via Belli, dopo lo schianto le polemiche: “Incrocio pericoloso. Automobilisti indisciplinati ma segnaletica inadeguata”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ un coro unanime quello dei residenti dell’area di via Belli che, dopo lo schianto di questa mattina, lamentano l’inadeguatezza della segnaletica che regola l’intersezione tra via Belli e via Verga.

“Ci sono automobilisti indisciplinati e distratti – spiegano – ma è anche vero che qui capita almeno un incidente a settimana. Fortunatamente nella maggior parte dei casi si tratta di sinistri di lieve entità, spesso risolti con il Cid e senza intervento di ambulanze e forze dell’ordine, ma di certo c’è qualcosa che non va”.

Secondo chi vive in zona occorrerebbe rendere maggiormente visibile il fatto che, chi proviene da via Verga, deve dare la precedenza ai veicoli che procedono sull’altra strada. “A dirla tutta – affermano – forse sarebbe necessario uno stop, piuttosto che un dare precedenza, dal momento che gli automobilisti spesso hanno poca visibilità al momento dell’inserimento in via Belli”.