Vesperini piange Lanciotti: “Oggi ci hai tolto il tuo sorriso”

GROTTAMMARE – C’è anche Lorenzo Vesperini a piangere la scomparsa di Mario Lanciotti. L’attore dialettale aveva infatti condiviso con il consigliere comunale la campagna elettorale dello scorso anno. Lanciotti era infatti uno dei candidati nelle liste di Vesperini. “Ciao Mario – scrive il consigliere – oggi in silenzio ci togli il tuo ultimo sorriso che riempiva il cuore e scaldava l’anima. Questo eri tu nell’apprezzare la vita, nell’aiutare il prossimo, nel regalare un momento di gioia a tutti, mi domando se sia giusto, ma nessuna risposta riesco a darmi verso una vita che dona e una che toglie le persone a te care. Voglio ricordarti in questa breve vita terrena nella nostra profonda amicizia, lealtà e gioia, donandoti quest’ultimo sorriso in questo tuo viaggio che non è un addio ma un arrivederci”.