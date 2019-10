Venditori sospetti in via Toscana, Occhio Amico: “Accaduto anche a Porto d’Ascoli. Fondamentale la firma del protocollo per il controllo di vicinato”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’anomala situazione di sospetti venditori segnalati in via Toscana arriva a pochi mesi di distanza da analoghi episodi che si erano verificati a Porto d’Ascoli. “Il modo di operare – spiega il presidente di Occhio Amico Antonio Core – è lo stesso di operare. Suonano dicendo che una Parrocchia o qualsiasi associazione o altro li ha autorizzati a vendere il calendario, ma nessuna di quelle realtà risulta poi ovviamente essere a conoscenza della cosa”.

I venditori parlano di una finta beneficenza. “Invece – continua Core – se siamo fortunati i soldi li useranno per mangiare altrimenti per acquistare chissà cosa. Purtroppo alcuni ci cascano. L’importante è non far entrare mai nessuno dentro casa , perché con la scusa del calendario si potrebbe poi passare ad altro”. Occhio dunque alle categorie a maggior rischio come anziani o persone sole anche malate “Questo è il più vile dei reati ed è per questo che è fondamentale l’imminente firma del protocollo per il controllo di vicinato. Lo sosteniamo da quasi quattro anni ed ora, finalmente, ci danno ragione anche dal palazzo”.

“E’ fondamentale – continua il presidente dell’associazione – sensibilizzare i cittadini in ogni modo, se le forze dell’ordine non facessero un ottimo lavoro la situazione sarebbe ben diversa, ma abbiamo veramente persone in gamba, in polizia, tra i carabinieri e nella guardia di finanza. Non ci stancheremo mai di ribadirlo , gli unici sul territorio sempre pronti, a differenza dei politici che pensano ad altro. La nostra associazione è grata alle forze dell’ordine e lo sarà sempre, nonostante i problemi che hanno di carenza di organico e di poca tutela nel lavoro che svolgono”.