Vede la polizia mentre è sullo scooter rubato. Molla tutto e si lancia in una scarpata

FERMO – Trambusto a Lido Tre Archi, nella zona di via Mattarella dove un giovane in sella ad un ciclomotore è stato notato dagli agenti dei polizia che si trovavano nell’area per un’altra operazione. Il ragazzo, alla vista delle divise ha invertito il senso di marcia dandosi alla fuga inseguito dalla pattuglia. Dopo alcune centinaia di metri, mentre stava per essere raggiunto, abbandonava il motociclo e cominciava a correre precipitosamente gettandosi prima in una scarpata di rovi e successivamente nel fiume Tenna riuscendo a far perdere le proprie tracce. Recuperato il ciclomotore, si accertava che lo stesso era stato denunciato quale oggetto di furto perpetrato pochi giorni fa a Civitanova Marche e, contattata la proprietaria, le veniva restituito. Sono in corso accertamenti per l’identificazione del fuggitivo.