Vandali senza freno, specchietti distrutti in via Monte San Michele. Colpite diverse auto in sosta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una decina di macchine in sosta danneggiate. E’ il bilancio dell’ennesimo atto vandalico che, questa volta, è avvenuto nella zona tra via Monte San Michele e via Toscana. I teppisti se la sono presa con gli specchietti laterali che sono stati seriamente danneggiati, nella maggior parte dei casi, in maniera irreparabile.

Questo significa che i malcapitati padroni delle auto in questione dovranno sostituirli. SI tratta dell’ennesimo atto vandalico che si registra in Riviera notti dei weekend.